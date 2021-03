Sanremo 2022 | Amadeus non lo condurrà

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 6 marzo 2021)ha deciso che non. È lui stesso a confermale tale versione. Perchénon? Lo annuncia nel corso dell’ultima conferenza stampa fatta. Stasera sarà la serata del festival, in cui si scoprirà il nome del vincitore dell’edizione 2021. Non mancheranno di certo le emozioni ed i colpi di scena, tipici della rappresentazione dell’evento della canzone italiana più rinomato. Il duo- Fiorello, ha funzionato decisamente alla grande anche quest’anno. Di fatto hanno intrattenuto il pubblico, affiancandolo anche in termini di sicurezza data dall’emergenza sanitaria. Volge quindi al termine la gara dei cantanti proprio questa sera, e l’occhi è già rivolto al futuro. In tanti si ...