Sanremo 2021 Carlo Conti scrive un tweet che sorprende tutti: "Fiorello e Amadeus stanno facendo un …" (Di sabato 6 marzo 2021) L'argomento principale di questi giorni è il Festival di Sanremo e tutti, ma soprattutto personaggi del mondo dello spettacolo, stanno esprimendo il loro pensiero ed il loro giudizio su questa edizione particolare. Sappiamo bene che l'ultimo anno per tutti noi è stato davvero terribile e ci ha messo a dura prova, per via della diffusione del Coronavirus. C'è stata tanta polemica intorno alla 71esima edizione del Festival, e pare ci fosse il rischio che dopo 70 anni, la kermesse più famosa d'Italia saltasse. Eppure, grazie anche all'incredibile lavoro di Amadeus e della sua squadra, il Festival si è svolto, seppur con grandi difficoltà. Adesso è tempo di raccogliere i frutti. In molti hanno voluto esprimere il proprio pensiero, uno tra tutti Carlo ...

