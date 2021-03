Sampdoria-Cagliari | i convocati di Leonardo Semplici | presenti Rugani e Simeone

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #SampdoriaCagliari, i convocati di Leonardo #Semplici: presenti Rugani e Simeone - Calcio_Casteddu : ?? C'è la sfida all'ex #Ranieri ?? Mister #Semplici pensa a qualche cambio ? Ora tocca a voi: dateci il vostro undici… - Frances70429408 : RT @CagliariCalcio: ?? | VIGILIA #Semplici: 'A Genova con fiducia' ??: - Rolfi39 : RT @CagliariCalcio: ?? | VIGILIA #Semplici: 'A Genova con fiducia' ??: - CagliariCalcio : ?? | VIGILIA #Semplici: 'A Genova con fiducia' ??: -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Cagliari

In Verona Milan giocatori invece da schierare rimangono i soliti Zaccagni e Barak, ma pure facciamo attenzione a Rebic, che potrebbe regalarci una sorpresa: per, consigliamo ...- Pari interno per ilPrimavera che viene raggiunto in extremis col rigore di Marrale dellache ha replicato al vantaggio di Luvumbo ...La Sampdoria al fianco delle donne per dire basta a violenza e pregiudizi. La squadra blucerchiata, impegnata domenica 7 marzo in campionato contro il Cagliari al Ferraris, scenderà infatti in campo c ...Leonardo Semplici ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio: ci sono Rugani e Simeone Leonardo Semplici ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida ...