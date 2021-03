Quando va in onda La bambina che non voleva cantare, la fiction su Nada (Di sabato 6 marzo 2021) che verrà trasmessa in chiaro su Rai 1? La messa in onda della serie tv è prevista dal 10 marzo 2021. Sarà possibile seguirla su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) o su RaiPlay.it. La fiction è stata diretta da Costanza Quatriglio ed è tratta dal romanzo autobiografico di Nada Malanima “Il mio cuore umano” e racconta proprio l’infanzia della cantante. Nel cast Carolina Crescentini, Tecla Insolia, Sergio Albelli, Paola Minaccioni, Paolo Calabresi, Nunzia Schiano e tanti altri. Ambientato in Toscana, il film è prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai fiction. Trama Abbiamo visto , ma qual è la trama? L’atmosfera è quella della campagna toscana. Sono arrivati gli anni Sessanta e la piccola Nada vive circondata dall’amore di nonna Mora, di papà Gino e ... Leggi su tpi (Di sabato 6 marzo 2021) che verrà trasmessa in chiaro su Rai 1? La messa indella serie tv è prevista dal 10 marzo 2021. Sarà possibile seguirla su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) o su RaiPlay.it. Laè stata diretta da Costanza Quatriglio ed è tratta dal romanzo autobiografico diMalanima “Il mio cuore umano” e racconta proprio l’infanzia della cantante. Nel cast Carolina Crescentini, Tecla Insolia, Sergio Albelli, Paola Minaccioni, Paolo Calabresi, Nunzia Schiano e tanti altri. Ambientato in Toscana, il film è prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai. Trama Abbiamo visto , ma qual è la trama? L’atmosfera è quella della campagna toscana. Sono arrivati gli anni Sessanta e la piccolavive circta dall’amore di nonna Mora, di papà Gino e ...

