Nuovo Dpcm, misure più dure con scuole chiuse: appello del Cts (Di domenica 7 marzo 2021) Alessandro Nunziati Emerge un retroscena sul Nuovo Dpcm entrato in vigore a partire da oggi, sabato 6 marzo: secondo quanto riportato dall"Adnkronos', proprio in vista di questo provvedimento, il Comitato Tecnico Scientifico aveva dato indicazione al governo Draghi di far scattare la zona rossa in automatico nelle aree dove si verificano 250 casi di Covid ogni 100 Impronta Unika.

Tg3web : Entra in vigore il nuovo Dpcm, resterà in vigore sino a dopo Pasqua e prevede una nuova stretta su scuola e viaggi.… - eziomauro : Scatta il nuovo Dpcm. Scuola, viaggi, bar, negozi: ecco tutte le regole - lucfontana : Il nuovo Dpcm è in vigore da oggi: ecco le regole e i divieti - JBP_OfficialTW : RT @soloetriste: nuovo dpcm che permette lo spostamento tra regioni solo se devi picchiare er faina o brumotti - stormi1904 : RT @vitalbaa: La Calabria fino al 21/3 chiude pure le scuole per l’infanzia. Sempre dedicato a quelli secondo i quali il nuovo Dpcm preclu… -