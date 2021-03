Meloni: "Macchina del fango contro l'unico partito di opposizione" (Di sabato 6 marzo 2021) AGI - È polemica dopo le rivelazioni di un collaboratore di giustizia - di cui ha dato conto oggi Repubblica - che ha raccontato di rapporti tra esponenti di Fratelli d'Italia e organizzazioni criminali di Latina con presunti pagamenti nel 2013 al clan Travali (di recente oggetto di misure cautelari) per la campagna elettorale di Pasquale Maietta (eletto deputato in quell'anno). Non si è fatta attendere la replica della leader di Fdi, Giorgia Meloni, tirata in ballo in modo particolare dal pentito Agostino Riccardo per una dazione da 35mila euro che avrebbe materialmente consegnato il suo segretario dell'epoca. "È partita la Macchina del fango contro l'unico partito di opposizione. Non ci facciamo intimidire", ha esordito la parlamentare commentando la vicenda sulla ... Leggi su agi (Di sabato 6 marzo 2021) AGI - È polemica dopo le rivelazioni di un collaboratore di giustizia - di cui ha dato conto oggi Repubblica - che ha raccontato di rapporti tra esponenti di Fratelli d'Italia e organizzazioni criminali di Latina con presunti pagamenti nel 2013 al clan Travali (di recente oggetto di misure cautelari) per la campagna elettorale di Pasquale Maietta (eletto deputato in quell'anno). Non si è fatta attendere la replica della leader di Fdi, Giorgia, tirata in ballo in modo particolare dal pentito Agostino Riccardo per una dazione da 35mila euro che avrebbe materialmente consegnato il suo segretario dell'epoca. "È partita ladell'di. Non ci facciamo intimidire", ha esordito la parlamentare commentando la vicenda sulla ...

