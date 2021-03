Loredana Bertè: «’Figlia di…’ è autobiografico, ho dovuto sempre bastare a me stessa» (Di sabato 6 marzo 2021) La Stampa intervista Loredana Bertè. Ospite a Sanremo, ha cantato il suo nuovo singolo, “Figlia di…”. Un testo autobiografico, spiega. «E’ autobiografico l’ho scritto con Pula su musica e con la produzione di Luca Chiaravalli riflettendo sul traguardo dei ‘70. Ho fatto un bilancio e non poteva che venir fuori Figlia di.. , perché ho dovuto sempre bastare a me stessa, essere padre, madre, figlia di me stessa e rinascere sempre da me stessa». Loredana indica quali sono i suoi figli: «Le persone libere, emancipate, anticonformiste, che lottano contro i pregiudizi, non hanno paura della diversità. Quelli che si sono fatti da soli e sono se stessi camminando sempre a testa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) La Stampa intervista. Ospite a Sanremo, ha cantato il suo nuovo singolo, “Figlia di…”. Un testo, spiega. «E’l’ho scritto con Pula su musica e con la produzione di Luca Chiaravalli riflettendo sul traguardo dei ‘70. Ho fatto un bilancio e non poteva che venir fuori Figlia di.. , perché hoa me, essere padre, madre, figlia di mee rinascereda me».indica quali sono i suoi figli: «Le persone libere, emancipate, anticonformiste, che lottano contro i pregiudizi, non hanno paura della diversità. Quelli che si sono fatti da soli e sono se stessi camminandoa testa ...

