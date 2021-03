LIVE Juventus-Lazio | Serie A calcio in DIRETTA | aggiornamenti e gol in tempo reale

(Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualematch dellaA Tim 2020-21, sfida fondamentale per i bianconeri che affrontano la squadra di Simone Inzaghi per ottenere i tre punti. Pirlo perde Bentancur, risultato positivo al Covid-19, ma spera di recuperare Cuadrado, Bonucci e De Ligt che comunque al massimo dovrebbero partire dalla panchina, il colombiano sembra quello con più possibilità. Chiesa e Bernardeschi sugli esterni, McKennie e Rabiot in mediana anche se resiste la tentazione Fagioli, Ramsey o Kulusevski alle spalle di Morata e Cristiano Ronaldo. Alex Sandro confermato in difesa assieme a Danilo e Demiral davanti a Szczesny. Chiellini, Arthur e Dybala ancora fuori. In casa...

Icardi alla, calciomercato: Paratici pensa a Maurito nell'ottica di un rimpiazzo di Cristiano Ronaldo, per il quale l'ipotesi di un addio diventa sempre più concreto CalciomercatoParatici Icardi / Nonostante manchino ancora alcuni mesi all'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, soprattutto gli addetti ai lavori dei top team sono già all'opera per ...A disposizione:U23: . A disposizione: Dove vedere la partita in TV e streaming L'incontro Grosseto -U23 , valevole per la giornata 29 del Girone A di Serie C , verrà trasmesso in ...PORTO – Contro il Porto dovrebbero tornare anche Chiellini e Arthur, con Cuadrado dal 1' e almeno uno tra Bonucci e De Ligt. Con Cuadrado in difesa: Szczesny; Cuadrado, Bonucci (Demiral), De… Leggi ...Per i veterani, danno sempre il loro contributo e hanno dato una grossa mano per fare inserire i ragazzi, si sono comportati sempre bene e continuano a farlo. Sappiamo di incontrare una squadra che lo ...