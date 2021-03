La Juve di rimonta sulla Lazio | Morata mattatore Ora è a - 7 dalla vetta

(Di sabato 6 marzo 2021) Due episodi dubbi in area biancoceleste, un rigore (realizzato da), una traversa scheggiata da Milinkovic:è questo e molto altro, in una serata che vede la squadra di Pirlo ...

Vittima dei bianconeri la Lazio, superata 3 - 1 inallo 'Stadium' nell'anticipo serale del ... Avvio di ripresa bruciante della. Chiesa scalda subito Reina dopo un guizzo (49'). Pronta ...22.38 Anticipo Serie A, Juventus - Lazio 3 - 1 Con una super,labatte 3 - 1 la Lazio nell'anticipo del 26° turno. Primo tempo scintillante allo Stadium. Parte bene la Lazio che al 14' passa: errore di Kulusevski,ne approfitta Correa che entra in ...Juventus che si porta per ora a -1 dal Milan mentre la Lazio resta settima a -1 dal Napoli e domani potrebbe staccarsi.In ri monta e con difficoltà almeno per un'ora, ma la Juventus centra la quinta vittoria di fila in casa battendo 3-1 la Lazio. Primo 20 minuti da incubo e quando Kulusevski regala palla ...