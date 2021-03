Il direttore del Cotugno: «Da noi e al Monaldi situazione critica, ma la rete regionale funziona» (Di sabato 6 marzo 2021) Il direttore generale del Cotugno, Maurizio Di Mauro, risponde con una nota al medico rianimatore del suo ospedale, Giovanni Lombardi, che su Facebook aveva lanciato l’allarme sullo stato della sanità in Campania. L’assistenza sanitaria nella nostra regione non è più garantita, aveva scritto. Di Mauro non nega la situazione di criticità, ma la riferisce unicamente al suo ospedale. “In relazione alle notizie diffuse in queste ore sulla situazione dei posti letto in Campania, sentita anche l’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la centrale operativa regionale del 118, si smentisce la carenza di posti di degenza sul territorio regionale. La situazione è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) Ilgenerale del, Maurizio Di Mauro, risponde con una nota al medico rianimatore del suo ospedale, Giovanni Lombardi, che su Facebook aveva lanciato l’allarme sullo stato della sanità in Campania. L’assistenza sanitaria nella nostra regione non è più garantita, aveva scritto. Di Mauro non nega ladi criticità, ma la riferisce unicamente al suo ospedale. “In relazione alle notizie diffuse in queste ore sulladei posti letto in Campania, sentita anche l’Unità di crisiper la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la centrale operativadel 118, si smentisce la carenza di posti di degenza sul territorio. Laè ...

Advertising

gaiatortora : L'idea del monologo sulle donne può andar bene una volta.Poi basta. Ci sarà pure un modo di andare oltre? Sembriamo… - SusannaCeccardi : Béatrice Venezi, viareggina e direttore d'orchestra, quest'anno condurrà la quarta serata del festival di Sanremo.… - Agenzia_Ansa : 'Abbiamo molti casi di malattia in corso, poco meno di mille nei nostri ospedali, un numero mai visto prima e quel… - AnselmoProde : RT @AMorelliMilano: Incredibili le polemiche su un direttore d'orchestra, donna di successo ottenuto con i fatti e non per quote. Bravissim… - dalsenfuggito : RT @NFratoianni: Faccio mie domande di @fabriziobarca e del direttore @radiopopmilano. Cosa succede a Palazzo Chigi? È vero che ad occupar… -