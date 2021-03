Fraterno duetto per disarmoniche visioni quotidiane | Berkson e O’Hara

(Di domenica 7 marzo 2021) «Faccio questo, faccio quello»: suona così la formula più sfruttata lungo gli anni per dire dello stretto rapporto che la poesia della Scuola di New York ha avuto con la quotidianità, l’autobiografismo, e la presa sul reale, da parte degli intellettuali che ne erano parte, attivi all’interno di uno stretto e vorticante lembo geografico, avanguardistico e ambiziosamente innovativo degli Stati Uniti del dopoguerra. Lo ricorda e lo discute estensivamente Daniela Daniele, attenta curatrice di un recente volume, Inni di St. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fraterno duetto

Il Manifesto

...45 - Italia's Got Talent Audizioni 01:00 -a tre 02:45 - La famiglia omicidi 04:45 - Lady Killer Ep. 4 05:45 - Reparto maternità Ep. 4 Italia 2 18:05 - FRIENDS - AMORE18:35 - FRIENDS ...... criticata e osteggiata e, a sostenerlo ci pensa, ma a modo suo l'amicoFiorello che di ... La Farfalla era Mietta che ha fatto uncon il Pappagallo da brividi cantando " Un amore così ...«Faccio questo, faccio quello»: suona così la formula più sfruttata lungo gli anni per dire dello stretto rapporto che la poesia della Scuola di New York ha avuto con la quotidianità, l’autobiografism ...Zlatan Ibrahimovic arriva in ritardo alla terza serata del Festival di Sanremo: l'attaccante del Milan rimane bloccato a causa di un incidente in autostrada «Ho fermato un motociclista per fortuna che ...