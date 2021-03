Dayane Mello è stata innamorata di una donna | ecco chi è Allegra Ioppolo

(Di sabato 6 marzo 2021)ha sempre dichiarato, durante il corso della sua esperienza al GF Vip, di essere single, ma soprattutto unalibera. Le cose però sembrerebbero non essere proprio così come ha raccontato lei, in quanto in rete si è a lungo mormorato che al di fuori del programma abbia un’amica speciale. Unadi cui lei ha più volte parlato durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, promettendo anche a Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò di fare i dovuti incontri una volta terminata la messa in onda del programma. I rumors sembrerebbero non essere inventati di sana pianta in quanto, secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia durante l’ultima diretta di Casa Chi,sarebbedi una, una sua amica ...

MediasetPlay : Sabato a #Verissimo una delle più grandi protagoniste di questa edizione di #GFVIP... Dayane Mello ?? - MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - pomeriggio5 : Rivediamo le immagini di Dayane Mello a @domenicalive qualche anno fa #Pomeriggio5 - chuusstigma : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - nicolmah : Ma che ci fanno tutte questa Dayane mello post vittoria di Pierpaolo ad #Amici20? -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Nel corso dei mesi, infatti, la giovane attrice siciliana ha fatto tanto parlare di lei per le 'favole d'amore' , per l' amicizia speciale cone infine per la relazione nata con ...La modella brasilina,ha pubblicato un video su Instagram che ha colto i fan di sorpresa: bellezza super affascinante in anteprima I riflettori sono tutti per la modella di origini brasiliane, reduce dal ...Stefano Sala e Sofia Sala, ex compagno e figlia Dayne Mello, hanno finalmente avuto occasione di ricongiungersi dopo il Grande Fratello Vip 2020 ma..La splendida ex concorrente del GF VIP Dayane Mello è ospite a Verissimo: look e outfit da capogiro, ricordate quello scalpore in passerella?