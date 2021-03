Convocati Juve Lazio: le scelte dei tecnici per la sfida dello Stadium (Di sabato 6 marzo 2021) Juventus e Lazio si affrontano alle 20.45 all’Allianz Stadium per la 26esima giornata di Serie A: ecco le liste dei Convocati Juventus e Lazio si affrontano all’Allianz Stadium alle 20.45 per una delle gare più importanti di questo turno di campionato. I bianconeri devono fare i conti con tante assenze e la positività al Covid di Bentancur. Simone Inzaghi ha diramato la lista dei Convocati per la gara dello Stadium con una difesa in emergenza (LA LISTA DEI Convocati SU LazioNEWS24). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021)ntus esi affrontano alle 20.45 all’Allianzper la 26esima giornata di Serie A: ecco le liste deintus esi affrontano all’Allianzalle 20.45 per una delle gare più importanti di questo turno di campionato. I bianconeri devono fare i conti con tante assenze e la positività al Covid di Bentancur. Simone Inzaghi ha diramato la lista deiper la garacon una difesa in emergenza (LA LISTA DEISUNEWS24). Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Juve Juve - Lazio, i convocati di Simone Inzaghi Lazio Tutte le notizie sulla squadra

Lazio, i convocati di Inzaghi per la Juve ROMA - Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro la Juventus (ore 20:45) all'Allianz Stadium di Torino . Prima chiamata per il giovane Florent Shehu , svizzero di 18 anni. Ha scelto il numero 45. Ecco l'...

