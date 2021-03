Campania, arriva la nota della regione: “Zona rossa anche nei comuni con contagio contenuto” (Di sabato 6 marzo 2021) Da lunedì la Campania sarà in Zona rossa. La conferma è arrivata nella giornata di ieri prima dal presidente della regione Vincenzo De Luca, poi dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Come sottolinea in una nota Italo Giulivo, responsabile dell’Unita’ di crisi della Campania, l’intera regione dovrà osservare le regole della Zona rossa, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 6 marzo 2021) Da lunedì lasarà in. La conferma èta nella giornata di ieri prima dal presidenteVincenzo De Luca, poi dall’ordinanza firmata dal ministroSalute Roberto Speranza. Come sottolinea in unaItalo Giulivo, responsabile dell’Unita’ di crisi, l’interadovrà osservare le regole, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

IAMCALCIONAPOL : Giugliano: arriva dalla Serie C un rinforzo sugli esterni - MarinoBruschini : RT @NapoliToday: #Cronaca Campania zona rossa: arriva l'ufficialità dal ministero della Salute - giraldiorazio : Come mai a vigil si sono fatte 80%do vacinazioni e negli atri comuni non si arriva la 10%,vorrei ricordare che nel… - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Campania zona rossa: arriva l'ufficialità dal ministero della Salute - infoitinterno : Campania zona rossa: arriva l'ufficialità dal ministero della Salute -

Ultime Notizie dalla rete : Campania arriva Covid: 23.641 i positivi in 24 ore, 307 le vittime ...cui 405 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi nelle ultime 24 in Campania su ...triste conta dei morti con 4 vittime nelle ultime 24 ore ed il totale da inizio pandemia che arriva ...

Ultime Notizie Roma del 06 - 03 - 2021 ore 16:10 ...l'ordinanza che impone test obbligatori o certificazione vaccinale di negatività perché arriva nell'...alla Sardegna in bianco da lunedì cambieranno colore alcune zone territoriali in rosso la Campania ...

Campania e Piemonte, ospedali al collasso L'HuffPost Napoli:Capo 118,su 110 medici 75 potrebbero lasciare "A Napoli su 110 medici del 118 circa 75 potrebbero lasciare. Significherebbe fare solo trasporto in ospedale e non curare più le persone all'arrivo sul posto". (ANSA) ...

Noi Campani contro Civico 22: “Sciacallaggio mediatico sulla zona rossa” Ma dov’erano quando il sindaco Mastella distribuiva mascherine e saturimetri, oppure quando ha fatto arrivare i caschi respiratori nei ... né di sub-intensiva in nessun ospedale della Campania. Questo ...

...cui 405 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi nelle ultime 24 insu ...triste conta dei morti con 4 vittime nelle ultime 24 ore ed il totale da inizio pandemia che......l'ordinanza che impone test obbligatori o certificazione vaccinale di negatività perchénell'...alla Sardegna in bianco da lunedì cambieranno colore alcune zone territoriali in rosso la..."A Napoli su 110 medici del 118 circa 75 potrebbero lasciare. Significherebbe fare solo trasporto in ospedale e non curare più le persone all'arrivo sul posto". (ANSA) ...Ma dov’erano quando il sindaco Mastella distribuiva mascherine e saturimetri, oppure quando ha fatto arrivare i caschi respiratori nei ... né di sub-intensiva in nessun ospedale della Campania. Questo ...