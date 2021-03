Zaniolo non vede l’ora: «Manca sempre meno per tornare a gioire per questa magica maglia» (Di venerdì 5 marzo 2021) Nicolò Zaniolo ha pubblicato un post su Instagram: il numero 22 giallorosso non vede l’ora di tornare in campo Zaniolo è tornato qualche settimana fa a correre sul terreno di gioco e a riprendere confidenza con il pallone, e i tifosi della Roma non potrebbero essere più contenti. Ora il numero 22 può finalmente fare il conto alla rovescia per il rientro in gruppo e per tornare a disposizione del mister Fonseca. Questo il post Instagram pubblicato dal classe 1999. «L’attesa aumenta il desiderio, Manca sempre meno per tornare a sudare e gioire per questa magica maglia». Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Nicolòha pubblicato un post su Instagram: il numero 22 giallorosso nondiin campoè tornato qualche settimana fa a correre sul terreno di gioco e a riprendere confidenza con il pallone, e i tifosi della Roma non potrebbero essere più contenti. Ora il numero 22 può finalmente fare il conto alla rovescia per il rientro in gruppo e pera disposizione del mister Fonseca. Questo il post Instagram pubblicato dal classe 1999. «L’attesa aumenta il desiderio,pera sudare eper». Visualizza questo post su Instagram Un post ...

