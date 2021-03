Vaccini, Salini: “Webuild a disposizione per accelerare campagna” (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Webuild è pronta ad aderire alla proposta dei Ministri della Salute Roberto Speranza e del Lavoro Andrea Orlando di accelerare la campagna vaccinale con l’avvio delle somministrazioni del vaccino anti-Covid in azienda. Una iniziativa che ha trovato subito seguito in Lombardia, dove l’Assessore al Welfare Letizia Moratti e quello allo Sviluppo Economico Guido Guidesi hanno presentato un provvedimento congiunto che dovrebbe essere approvato la prossima settimana “E’ un atto di responsabilità che guarda al ritorno alla normalità e al futuro per il bene del Paese: esprimo le mie congratulazioni per le proposte del Governo e della Regione Lombardia per la possibilità di effettuare le vaccinazioni all’interno delle aziende, anche per alleggerire il peso sui centri vaccinali e far ripartire le imprese nel minor tempo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) –è pronta ad aderire alla proposta dei Ministri della Salute Roberto Speranza e del Lavoro Andrea Orlando dilavaccinale con l’avvio delle somministrazioni del vaccino anti-Covid in azienda. Una iniziativa che ha trovato subito seguito in Lombardia, dove l’Assessore al Welfare Letizia Moratti e quello allo Sviluppo Economico Guido Guidesi hanno presentato un provvedimento congiunto che dovrebbe essere approvato la prossima settimana “E’ un atto di responsabilità che guarda al ritorno alla normalità e al futuro per il bene del Paese: esprimo le mie congratulazioni per le proposte del Governo e della Regione Lombardia per la possibilità di effettuare le vaccinazioni all’interno delle aziende, anche per alleggerire il peso sui centri vaccinali e far ripartire le imprese nel minor tempo ...

