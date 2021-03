Ultime Notizie Roma del 05-03-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano che l’Agenzia covid in primo piano le reti medio Nazionale raggiunto quota 1,06 secondi monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute il documento indica un rapido aggravati della funzione del virus la scorsa settimana il valore era a 0,99 camatte dicembre 2020 si sono registrati 100 8178-2 in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2010-2019 dall’inizio dell’epidemia e fino al 31 dicembre Secondo i dati del rapporto l’incidenza dei decessi covid sulla mortalità per il complesso delle cause per ripartizione tra aree geografiche è stata del 14,5% al nord per 0,8 % al centro del 5,2% nel mezzogiorno e si punta a rendere quanto più possibile uniforme nelle regioni la campagna vaccinale vitadisparità ci ...