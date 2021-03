SIA, l’AD Nicola Cordone lascia nell’ambito degli accordi con NEXI (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Nicola Cordone ha lasciato l’incarico di amministratore delegato e direttore generale di SIA per unirsi al team di CDP Equity nel ruolo di senior advisor su progetti di digitalizzazione e nel settore dei data centre, a decorrere dall’8 marzo 2021. La decisione di Cordone si inserisce negli accordi di governance previsti dal progetto di fusione per incorporazione di SIA in NEXI. Il presidente e tutto il CdA di SIA hanno ringraziato l’AD uscente per l’impegno dimostrato negli ultimi due anni e “per gli ottimi risultati raggiunti alla guida della società, soprattutto nel 2020”. Il consiglio di amministrazione ha cooptato Paolo Calcagnini (attuale Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di Cassa Depositi e Prestiti) quale nuovo consigliere della ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) –hato l’incarico di amministratore delegato e direttore generale di SIA per unirsi al team di CDP Equity nel ruolo di senior advisor su progetti di digitalizzazione e nel settore dei data centre, a decorrere dall’8 marzo 2021. La decisione disi inserisce neglidi governance previsti dal progetto di fusione per incorporazione di SIA in. Il presidente e tutto il CdA di SIA hanno ringraziatouscente per l’impegno dimostrato negli ultimi due anni e “per gli ottimi risultati raggiunti alla guida della società, soprattutto nel 2020”. Il consiglio di amministrazione ha cooptato Paolo Calcagnini (attuale Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di Cassa Depositi e Prestiti) quale nuovo consigliere della ...

