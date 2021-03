Scuole chiuse in Calabria: da lunedì 8 marzo studenti in Dad per due settimane. In arrivo ordinanza di Spirlì (Di venerdì 5 marzo 2021) Scuole chiuse in Calabria a partire da lunedì e per due settimane. È la decisione del presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì che stamani, nel corso della riunione dell'Unità di crisi per il Covid-19, ha sottolineato la necessità di sospendere la didattica in presenza in tutte le Scuole di ordine e grado e nelle università. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021)ina partire dae per due. È la decisione del presidente ff della RegioneNinoche stamani, nel corso della riunione dell'Unità di crisi per il Covid-19, ha sottolineato la necessità di sospendere la didattica in presenza in tutte ledi ordine e grado e nelle università. L'articolo .

