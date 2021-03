Sanremo 2021, Neffa riappare a Sanremo dopo 6 anni: il gesto nei confronti di Noemi non passa inosservato. Lei reagisce così (Di venerdì 5 marzo 2021) dopo sei anni di assenza dalle scene (e dai social), Neffa è riapparso in pubblico al Festival di Sanremo per duettare con Noemi nella terza serata, quella dedicata alle cover. La loro performance è stata però rovinata dai problemi tecnici, che hanno fatto sì che le loro voci non fossero allineate alla musica. L’esibizione è iniziata storta fin da subito: appena hanno fatto il loro ingresso in cima alla scalinata, Noemi ha fatto per dargli la mano, cercando in lui un sostegno per affrontare in sicurezza i gradini. Neffa però l’ha ignorata palesemente, iniziando la sua discesa in solitaria, con un gesto degno di Melania Trump con il marito Donald. Noemi, visibilmente imbarazzata, ha finto quindi di salutare il pubblico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021)seidi assenza dalle scene (e dai social),è riapparso in pubblico al Festival diper duettare connella terza serata, quella dedicata alle cover. La loro performance è stata però rovinata dai problemi tecnici, che hanno fatto sì che le loro voci non fossero allineate alla musica. L’esibizione è iniziata storta fin da subito: appena hanno fatto il loro ingresso in cima alla scalinata,ha fatto per dargli la mano, cercando in lui un sostegno per affrontare in sicurezza i gradini.però l’ha ignorata palesemente, iniziando la sua discesa in solitaria, con undegno di Melania Trump con il marito Donald., visibilmente imbarazzata, ha finto quindi di salutare il pubblico ...

