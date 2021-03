Sanremo 2021, il duetto tra Noemi e Neffa è un flop: “Vi spiego cosa è successo” (Di venerdì 5 marzo 2021) Noemi e Neffa hanno aperto la serata delle cover, ma qualcosa è andato storto. In molti si sono accorti, infatti, che il cantante di Scafati andava fuori tempo. Ma come mai? A spiegare quello che è successo ci ha pensato proprio Neffa, anagrafe Giovanni Pellino, il quale ha commentato nella notte ciò che è accaduto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 5 marzo 2021)hanno aperto la serata delle cover, ma qualè andato storto. In molti si sono accorti, infatti, che il cantante di Scafati andava fuori tempo. Ma come mai? A spiegare quello che èci ha pensato proprio, anagrafe Giovanni Pellino, il quale ha commentato nella notte ciò che è accaduto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

