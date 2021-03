Sanremo 2021: Fasma in gara con Parlami (testo e video esibizioni) (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021 Fasma tra i Big con “Parlami” testo e video esibizioni. Giovedì 4 marzo con la cover La Fine di Nesli con Nesli Sanremo 2021 in gara tra i Big c’è Fasma, rapper classe 1996, nome d’arte di Tiberio Fazioli, romano, già in gara lo scorso anno tra le nuove proposte con la canzone Per Sentirmi Vivo, è il secondo concorrente più giovane in gara a Sanremo. Il brano è scritto dallo stesso Fasma. Il Festival di Sanremo 2021 (qui i cantanti) è su Rai 1 e RaiPlay da martedì 2 a sabato 6 marzo in lunghe prime serate condotte da Amadeus con Fiorello e tanti ospiti. Nella serata del giovedì con le ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 5 marzo 2021)tra i Big con “. Giovedì 4 marzo con la cover La Fine di Nesli con Nesliintra i Big c’è, rapper classe 1996, nome d’arte di Tiberio Fazioli, romano, già inlo scorso anno tra le nuove proposte con la canzone Per Sentirmi Vivo, è il secondo concorrente più giovane in. Il brano è scritto dallo stesso. Il Festival di(qui i cantanti) è su Rai 1 e RaiPlay da martedì 2 a sabato 6 marzo in lunghe prime serate condotte da Amadeus con Fiorello e tanti ospiti. Nella serata del giovedì con le ...

