Positivo al Covid si sputa nelle mani e va in giro a toccare le maniglie delle auto: arrestato due volte in una settimana (Di venerdì 5 marzo 2021) Positivo al Covid, ha evaso la quarantena per scendere in strada a diffondere il virus. Per questo un uomo è stato arrestato due volte questa settimana, nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul (nel sud del Paese), con l’accusa di aver cercato di diffondere il coronavirus di proposito: le informazioni provengono dalla Tv BandNews. Secondo la polizia, dopo essere risultato Positivo al Covid-19, l’uomo è stato avvistato in giro per la città di Planalto intento a sputarsi sulle mani per poi sfregarle sulle maniglie esterne delle auto e in altri luoghi che potrebbero facilmente spargere la malattia. Il primo arresto è avvenuto dopo che le telecamere di sicurezza lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021)al, ha evaso la quarantena per scendere in strada a diffondere il virus. Per questo un uomo è statoduequesta, nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul (nel sud del Paese), con l’accusa di aver cercato di diffondere il coronavirus di proposito: le informazioni provengono dalla Tv BandNews. Secondo la polizia, dopo essere risultatoal-19, l’uomo è stato avvistato inper la città di Planalto intento arsi sulleper poi sfregarle sulleglie esternee in altri luoghi che potrebbero facilmente spargere la malattia. Il primo arresto è avvenuto dopo che le telecamere di sicurezza lo ...

