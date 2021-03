Petrolio: a New York chiude in rialzo a 66,09 dollari (Di venerdì 5 marzo 2021) New York, 5 mar. (Adnkronos/Xin) - Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per aprile ha chiuso in rialzo di 2,26 dollari attestandosi a 66,09 dollari al barile. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) New, 5 mar. (Adnkronos/Xin) - Ilina New. Il West Texas Intermediate (Wti) per aprile ha chiuso indi 2,26attestandosi a 66,09al barile.

TV7Benevento : Petrolio: a New York chiude in rialzo a 66,09 dollari... - CorriereQ : Petrolio: in rialzo a New York a 65,62 dollari - fisco24_info : Petrolio: in rialzo a New York a 65,62 dollari: Quotazioni salgono del 2,77% - ansa_economia : Petrolio: chiude in rialzo New York a 63,83 dollari. Quotazioni salgono del 4,2% #ANSA - DividendProfit : Petrolio: chiude in rialzo New York a 63,83 dollari – Economia -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio New Petrolio: in rialzo a New York a 65,62 dollari Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 2,77% a 65,62 dollari al barile. .

Borsa Italiana Oggi 5/3/2021: volano i petroliferi, Ftse Mib chiude in rosso ... Eni e Tenaris visibilmente condizionate dal rialzo della quotazione petrolio . Nel grafico in ... Ricordiamo che i forti ribassi come quelli che si sono visti a New York ieri sono occasione per fare ...

Petrolio: in rialzo a New York a 65,62 dollari Agenzia ANSA Petrolio: a New York chiude in rialzo a 66,09 dollari New York, 5 mar. (Adnkronos/Xin) - Il petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per aprile ha chiuso in rialzo di 2,26 ...

Il petrolio sale ma le Borse soffrono: Nasdaq ancora giù I timori di inflazione e l'impennata dei rendimenti dei T-bond continuano a mettere in difficoltà le Borse spingendole al ribasso - Nuova giornata negativa per il Nasdaq che a metà perde l'1% - I petr ...

Ilè in rialzo aYork, dove le quotazioni salgono del 2,77% a 65,62 dollari al barile. .... Eni e Tenaris visibilmente condizionate dal rialzo della quotazione. Nel grafico in ... Ricordiamo che i forti ribassi come quelli che si sono visti aYork ieri sono occasione per fare ...New York, 5 mar. (Adnkronos/Xin) - Il petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per aprile ha chiuso in rialzo di 2,26 ...I timori di inflazione e l'impennata dei rendimenti dei T-bond continuano a mettere in difficoltà le Borse spingendole al ribasso - Nuova giornata negativa per il Nasdaq che a metà perde l'1% - I petr ...