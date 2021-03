Netanyahu: "Il Covid è dietro di noi, Israele un modello per il mondo" (Di venerdì 5 marzo 2021) “Il Covid è dietro di noi”. In questo modo il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in una intervista con la rete televisiva americana Fox News, ha cercato di archiviare la pandemia in Israele. Per Netanyahu, Israele è stato il primo Paese a uscire dalla pandemia grazie alla sua campagna di vaccinazione rapida ed efficiente: Israele, ha detto, ”è il primo paese al mondo a emergere dal coronavirus. E con il passaporto verde puoi andare nei ristoranti, nei teatri, negli eventi sportivi. Questo è: stiamo uscendo”. D’altronde, ha fatto notare ancora il premier, se “Israele era conosciuto, ed è conosciuto, come la nazione delle startup”, da oggi sarà anche conosciuta come la nazione della vaccinazione. “Stiamo definendo un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) “Ildi noi”. In questo modo il premier israeliano, Benjamin, in una intervista con la rete televisiva americana Fox News, ha cercato di archiviare la pandemia in. Perè stato il primo Paese a uscire dalla pandemia grazie alla sua campagna di vaccinazione rapida ed efficiente:, ha detto, ”è il primo paese ala emergere dal coronavirus. E con il passaporto verde puoi andare nei ristoranti, nei teatri, negli eventi sportivi. Questo è: stiamo uscendo”. D’altronde, ha fatto notare ancora il premier, se “era conosciuto, ed è conosciuto, come la nazione delle startup”, da oggi sarà anche conosciuta come la nazione della vaccinazione. “Stiamo definendo un ...

