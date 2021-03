Mortaruolo | “I dati dicono che il Sannio non deve essere inserito in zona rossa”

NTR24 : Scuole chiuse, Mortaruolo scrive a De Luca: “Tenere conto dei dati provinciali” -

Ultime Notizie dalla rete : Mortaruolo dati

anteprima24.it

Tuttavia - scrive- idel contagio mostrano profonde diversità territoriali nella diffusione del virus, penalizzando, come prevedibile, le realtà metropolitane a più alta densità ...Tuttavia, idel contagio mostrano profonde diversità territoriali nella diffusione del virus, ... Così il Consigliere regionale, Erasmo“I dati della Protezione civile e dell’Istituto Superiore di Sanità ci dicono che il Sannio non ha ragioni di essere inserito in una eventuale zona rossa. Il rischio del contagio e delle sue varianti ...Benevento – “I dati della Protezione civile e dell’Istituto Superiore di Sanità ci dicono che il Sannio non ha ragioni di essere inserito in una eventuale zona rossa. Il rischio del contagio e delle s ...