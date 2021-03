Matilde Gioli, da Doc a Sanremo: “Un ragazzo alto 1 metro e 90 mi è caduto sulla schiena, non sapevano se sarei tornata a camminare” (Di venerdì 5 marzo 2021) Galeotto fu Doc su Rai1 con Luca Argentero. Una già lunga e ricca carriera d’attrice Matilde Gioli l’aveva già fatta. A 26 anni (era il 2014) il casuale esordio cinematografico era avvenuto su un set di alto livello: Il capitale umano di Paolo Virzì. Prima il diploma al classico (al Beccaria di Milano), poi facoltà di filosofia (anche se il sogno era da neurochirurgo), infine il nuoto sincronizzato, Gioli nemmeno ci pensava a diventare attrice. Ed ecco la solita mamma ingombrante, o anche provvidenziale. Cara, c’è un annuncio di selezioni per una parte in un film, perché non ci vai? È la fase uno su mille e ce la fai. Ma senza saperlo. Paolo Virzì, che Matilde definirà poi “un po’ come la mia allenatrice di nuoto”, la vuole e le fa fare una bella parte, molto istintiva e a suo modo sensuale, in un film ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Galeotto fu Doc su Rai1 con Luca Argentero. Una già lunga e ricca carriera d’attricel’aveva già fatta. A 26 anni (era il 2014) il casuale esordio cinematografico era avvenuto su un set dilivello: Il capitale umano di Paolo Virzì. Prima il diploma al classico (al Beccaria di Milano), poi facoltà di filosofia (anche se il sogno era da neurochirurgo), infine il nuoto sincronizzato,nemmeno ci pensava a diventare attrice. Ed ecco la solita mamma ingombrante, o anche provvidenziale. Cara, c’è un annuncio di selezioni per una parte in un film, perché non ci vai? È la fase uno su mille e ce la fai. Ma senza saperlo. Paolo Virzì, chedefinirà poi “un po’ come la mia allenatrice di nuoto”, la vuole e le fa fare una bella parte, molto istintiva e a suo modo sensuale, in un film ...

