L’ultima idea dell’Italia: un asse sanitario con l’India per avere più vaccini (Di venerdì 5 marzo 2021) Aprire al vaccino russo, imboccare la strada che porta dritta ai sieri cinesi, oppure fare pressione su Pfizer-BioNTech, AstraZeneca e Moderna affinché sblocchino al più presto le loro catene di produzione. Sono queste, al momento, le tre possibili soluzioni sul tavolo dell’Unione europea per far fronte alla carenza di vaccini diffusa in tutto il Vecchio InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 5 marzo 2021) Aprire al vaccino russo, imboccare la strada che porta dritta ai sieri cinesi, oppure fare pressione su Pfizer-BioNTech, AstraZeneca e Moderna affinché sblocchino al più presto le loro catene di produzione. Sono queste, al momento, le tre possibili soluzioni sul tavolo dell’Unione europea per far fronte alla carenza didiffusa in tutto il Vecchio InsideOver.

ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'Su 248 persone vaccinate gli obesi hanno avuto una risposta anticorpale dimezzata rispetto ai normopeso'. Lo comunica R… - thatserika : A parte che io rimango della mia idea che non è detta l'ultima e che fake Pietro non ha confermato a Monica di esse… - salidaparallela : @Filo__diArianna @_SimplyBen_ @d_mindfulness Nessuna idea confusa,la ripeto e per l'ultima - cuore1973 : @TheJackSparrow Non mi piace farmi fotografare, o fare selfie. L'ultima foto risale a 6 anni fa. Volevo postarla, poi ho cambiato idea ?? - xmewampi : @wesreport eh io devo dire che quest'ultima parte non mi è piaciuta molto quindi boh :// però aspetterò di leggere… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima idea Governo Draghi, per i ministri incarichi a «personalità d’area» Corriere della Sera