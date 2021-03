L’agente di Mario Rui: «Non è stato cacciato da Gattuso» (Di venerdì 5 marzo 2021) Mario Rui. Il suo agente, Mario Giuffredi, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha negato che il portoghese è stato cacciato da Gattuso nel corso dell’allenamento di ieri. Giuffredi ha detto che «Mario Rui non è stato mandato via dal campo. Non è stato cacciato e solo loro due sanno il motivo della sua uscita dall’allenamento anticipata di 10 minuti. Non c’è stato neanche un battibecco con un ragazzo della Primavera. Oggi si è allenato normalmente» #Giuffredi “#MarioRui non è stato mandato via dal campo. Non è stato cacciato e solo Gattuso e Mario Rui sanno il motivo della sua uscita dall’allenamento anticipata di 10 ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021)Rui. Il suo agente,Giuffredi, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha negato che il portoghese èdanel corso dell’allenamento di ieri. Giuffredi ha detto che «Rui non èmandato via dal campo. Non èe solo loro due sanno il motivo della sua uscita dall’allenamento anticipata di 10 minuti. Non c’èneanche un battibecco con un ragazzo della Primavera. Oggi si è allenato normalmente» #Giuffredi “#Rui non èmandato via dal campo. Non èe soloRui sanno il motivo della sua uscita dall’allenamento anticipata di 10 ...

