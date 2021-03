La prudenza di Powell frena i listini | a Piazza Affari scattano i petroliferi

(Di venerdì 5 marzo 2021) Mercati deboli dopo le dichiarazioni del numero uno della Fed che non ha indicato interventi a stretto giro perre i rendimenti sui Treasury. Al top da due anni il greggio grazie all'accordo Opec+ per mantenere i tagli alla produzione. L’euro torna sotto 1,20 dollari, spread in rialzo a 107 punti

Ma per il momento, sottolineano gli analisti,sta temporeggiando facendo innervosire, in particolare, la componente più esposta a un eventuale rialzo del costo del debito: i titoli tecnologici.Unaperaltro contraddetta dalle stime di Eccles Building, secondo cui il Pil a stelle e ..., però, non è d'accordo: è un andamento che 'riflette la fiducia nell'economia', assicura. A ...Mercati prudenti dopo le dichiarazioni di Powell (Fed), che non ha indicato imminenti interventi della Banca centrale per frenare i rendimenti. Ai massimi da due anni il petrolio grazie all'accordo Op ...Powell ha parlato a un summit del Wall Street Journal: da bravo banchiere centrale ha cercato di essere prudente, ma non poterva non dire le cose come stanno. Abche se si è affrettato ad aggiungere ch ...