Juventus | Brio innamorato di Demiral | «È un duro | il giusto compagno per de Ligt»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 5 marzo 2021) Sergioesalta Merih: l’ex difensore delladelinea un ritratto del turco al suo secondo anno in bianconero Sergio, intervistato da Tuttosport, parla di Merih. Le sue dichiarazioni.– «lo inserisco nel filone dei duri della difesa che tanto piacciono ai tifosi. Anche se a me sembra avere uno stile meno cattivo rispetto a come viene dipinto. La mia idea su di lui è quella di un giocatore con tutte le carte in regola per affrontare il necessario percorso di crescita all’interno dellae prendersi gradualmente il futuro a braccetto con De, il più grande colpo di mercato degli ultimi anni». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 COSA IMPRESSIONA DI ...