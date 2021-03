Gb | Boris Johnson è passato al cibo salutista | 12 500 sterline in pranzi e cene bio a domicilio

ManuelaBellipan : RT @jacopo_iacoboni: L’Italia ha fatto passare la sua linea all’Unione europea sul blocco dell’export di AstraZeneca. La Francia vuole segu… - flinxkk8 : RT @jacopo_iacoboni: L’Italia ha fatto passare la sua linea all’Unione europea sul blocco dell’export di AstraZeneca. La Francia vuole segu… - paoloragni_1 : RT @jacopo_iacoboni: L’Italia ha fatto passare la sua linea all’Unione europea sul blocco dell’export di AstraZeneca. La Francia vuole segu… - silviajuve71 : RT @jacopo_iacoboni: L’Italia ha fatto passare la sua linea all’Unione europea sul blocco dell’export di AstraZeneca. La Francia vuole segu… - liberismorisor1 : RT @davcarretta: Boris Johnson fa sapere che 'porre in atto restrizioni mette a rischio la battaglia globale dei vaccini'. Il Regno Unito… -

Ammontano a migliaia di sterline (circa 12.500, pari a quasi 14.500 euro) le spese alimentari del nuovoin versione salutista durante la pandemia. Complici anche le abitudini della sua giovane compagna e futura terza moglie, Carrie Symonds, il premier britannico e la sua famiglia si ...'La ripresa dal Covid dipende dalla cooperazione internazionale, e porre in atto restrizioni mette a rischio la battaglia globale dei vaccini'. Lo ha detto un portavoce diall'indomani della decisione italiana di bloccare l'export di 250.000 dosi AstraZeneca dirette in Australia. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha così replicato: 'Massima ...Scintille dopo la decisione del Governo guidato da Mario Draghi di bloccare l’esportazione di 250mila dosi del vaccino Astrazeneca ..."La ripresa dal Covid dipende dalla cooperazione internazionale, e porre in atto restrizioni mette a rischio la battaglia globale dei vaccini". Lo ha detto un portavoce di Boris Johnson all'indomani d ...