Emergenza COVID-19, si specula sulla pandemia: vaccini (forse falsi) in vendita sul dark web (Di venerdì 5 marzo 2021) La pandemia di COVID-19 che sta affliggendo il pianeta ormai da più di un anno non accenna a mollare la presa e la sua risoluzione definitiva è affidata alla campagna vaccinale, la quale sta incontrando diversi rallentamenti in tutto il mondo. Infatti, le aziende farmaceutiche stanno facendo molta fatica a produrre le dosi necessarie e, oltre a ciò, bisogna considerare anche tutti i problemi organizzativi derivanti dal trasporto e somministrazione ai pazienti. L'urgenza di essere vaccinati per sentirsi al sicuro potrebbe portare però alcuni a procurarsi un vaccino per vie illegali per non attendere i consueti tempi della sanità pubblica. E su questo stanno puntando gli speculatori, che hanno iniziato a mettere vaccini di dubbia provenienza in vendita sul dark web.

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza COVID Il coronavirus nel mondo dal 27 febbraio al 5 marzo Le immagini sull'emergenza Covid - 19 nel mondo nella settimana dal 27 febbraio al 5 marzo 2021. NEW YORKI newyorchesi, intirizziti dal freddo ma sollevati, hanno fatto la fila tutta la notte davanti allo Yankee ...

Covid, l'OMS: 'Impensabile di essere fuori dalla pandemia entro il 2021' ...se grazie ai vaccini si intravede la fine del tunnel le criticità legate alla diffusione del Covid ... per porre fine alla paura e alla tragedia di questa emergenza'. Il direttore ha parlato durante un ...

Donazioni di beni anti Covid. Trattamento Iva eDotto - Informazione Professionale Colori regioni: Rt Italia a 1.06. Veneto e Friuli arancioni, Emilia Romagna verso il rosso La regione di Bonaccini è classificata ad alto rischio assieme ad altre cinque, ha un indice Rt di 1,16 e un'incidenza di 342,08 casi per 100.000 abitanti a settimana. L'indice di trasmissione italian ...

Covid. In Sardegna 89 nuovi casi e 2 decessi Sono 41.577 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 89 nuovi cas ...

