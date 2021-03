Covid, l’Rt sale a 1,06: è la prima volta che sale sopra l’1 dopo sette settimane (Di venerdì 5 marzo 2021) Indice Rt delle regioni, i primi dati che arrivano dalla Cabina settimanale di regia e dal monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 5 marzo 2021) Indice Rt delle regioni, i primi dati che arrivano dalla Cabina settimanale di regia e dal monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute.

