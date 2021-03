Coma_Cose nel nostro podcast «Sanremo Fuori» (Di venerdì 5 marzo 2021) In un Festival di Sanremo che nessuno dimenticherà (per la prima volta nella sua storia, l’Ariston è vuoto e tutti noi, spettatori e addetti ai lavori compresi, siamo fuori) con questo podcast vogliamo portarvi dai pochi, pochissimi che invece vivono questo 71esimo Festival della canzone italiana da dentro. I Big in gara, con cui commenteremo questa edizione straordinaria. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) In un Festival di Sanremo che nessuno dimenticherà (per la prima volta nella sua storia, l’Ariston è vuoto e tutti noi, spettatori e addetti ai lavori compresi, siamo fuori) con questo podcast vogliamo portarvi dai pochi, pochissimi che invece vivono questo 71esimo Festival della canzone italiana da dentro. I Big in gara, con cui commenteremo questa edizione straordinaria.

chiaravillage : @dario_head @sbetz10 Dario se hai il coraggio citami oppure puoi tornare nel tuo hotel a due stelle coi coma cose - _snookbiebs : Quando Coma Cose arrivano nel 2021 e ripropongo uno degli outfit più storici della storia della musica. Mi spiace m… - lisaquac81 : Quindi #Coma_cose nel senso che ti mandano in coma da sonno? Ah ok. #Sanremo2021 - supermaestro : RT @LiveSpinoza: La cantante dei Coma_Cose si è disegnata gli occhi finti per poter dormire nel backstage. [@BarabbaMarlin] - LaGio___ : I coma_cose sono i nuovi Jalisse nel senso che se lei non avesse lui come zavorra sarebbe già nell'olimpo -