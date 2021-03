Chi è Gio Evan? Età, altezza, vita privata e Instagram (Di venerdì 5 marzo 2021) Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su Gio Evan, cantante ma anche autore di libri tra i concorrenti Big in gara al Festival di Sanremo 2021. Ecco la sua vita personale e quella lavorativa. Chi è Gio Evan Nome e Cognome: Giovanni Evani GiancasproData di nascita: 21 aprile 1988Luogo di Nascita: Molfetta (Bari)Età: 32 annialtezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: toroProfessione: cantanteFidanzata: informazione L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 5 marzo 2021) Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su Gio, cantante ma anche autore di libri tra i concorrenti Big in gara al Festival di Sanremo 2021. Ecco la suapersonale e quella lavorativa. Chi è GioNome e Cognome: Giovannii GiancasproData di nascita: 21 aprile 1988Luogo di Nascita: Molfetta (Bari)Età: 32 anni: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: toroProfessione: cantanteFidanzata: informazione L'articolo proviene da Novella 2000.

Sanremo 2021, chi è Gio Evan, il "Poeta di Instagram" colonna sonora dell'addio di Elisa…

