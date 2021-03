Bloodborne | God of War e Ghost of Tsushima su PC? Forse | ma il leaker spacciato per ' affidabile' crede perfino in una Xbox portatile

(Di venerdì 5 marzo 2021) L'anno scorso, i giocatori su PC hanno potuto giocare ad Horizon Zero Dawn e, alla fine di febbraio, Sony ha confermato la sua intenzione di offrire "tutta una serie di giochi" su questa piattaforma. Presto Days Gone arriverà prossimamente, con gli sviluppatori che hanno annunciato diversi miglioramenti disponibili. Ora però, secondo ilCrazyLeaksTrain, i giochi first-party di Sony in arrivo su PC includeranno:, Uncharted collection,ofe God of War. Bisogna ammettere che ognuno dei titoli citati interesserà sicuramente molti giocatori, con queste IP che raggiungeranno un vasto nuovo gruppo di utenti. Tuttavia i leak di questo account devono essere presi con le pinze. E' vero che in passato CrazyLeaksTrain ha dichiarato prima dell'annuncio ufficiale la serie Kingdom Hearts su PC e un ...

Dallo scontro tra Kratos e Baldur in God of War al labirinto del posacenere di Control, torniamo ... 9) Bloodborne - Gehrman si unisce alla caccia Bloodborne è un titolo pieno di momenti memorabili, ma ... responsabile della patch 60fps non ufficiale di Bloodborne. Lance ha condiviso con noi una ... Adesso perché non fare lo stesso trattamento a God of War?