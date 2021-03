Beatrice Venezi, conduce le orchestre e stasera anche Sanremo (Di venerdì 5 marzo 2021) Beatrice Venezi è una delle conduttrici d’orchestra più famose del panorama internazionale. Nata a Lucca esattamente 31 anni fa (tanti auguri!), comincia a studiare il piano dall’età di sette anni; e si diploma in direzione di orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano all’età di ventidue. Da allora rappresenta una delle poche donne alla conduzione di orchestre internazionali; ella ha lavorato con rinomate orchestre di tutto il mondo, tra le quali l’Orchestra del Teatro La Fenice, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e la New Japan Philharmonic. Venezi è appassionata e specializzata proprio nelle opere del concittadino Giacomo Puccini. Questi è intimamente legato alla vita della giovane, che ha diretto per la prima volta un’orchestra proprio sulle note di Madama ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021)è una delle conduttrici d’orchestra più famose del panorama internazionale. Nata a Lucca esattamente 31 anni fa (tanti auguri!), comincia a studiare il piano dall’età di sette anni; e si diploma in direzione di orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano all’età di ventidue. Da allora rappresenta una delle poche donne alla conduzione diinternazionali; ella ha lavorato con rinomatedi tutto il mondo, tra le quali l’Orchestra del Teatro La Fenice, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e la New Japan Philharmonic.è appassionata e specializzata proprio nelle opere del concittadino Giacomo Puccini. Questi è intimamente legato alla vita della giovane, che ha diretto per la prima volta un’orchestra proprio sulle note di Madama ...

