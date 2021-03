Zingaretti si dimette. O lo riconfermano o corre a Roma? (Di giovedì 4 marzo 2021) A forza di tirare la fune si spezza. Finisce l’era di Nicola Zingaretti nel Pd? Il segretario annuncia le dimissioni con un post al vetriolo su Facebook. “Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente”. Il lungo sfogo via social si scaglia contro il partito P&P (“Poltrone e primarie”) dentro al Nazareno. Nuove categorie della politica. Se contro Concita De Gregorio era “che degrado”, stavolta l’incipit recita “mi vergogno”. “Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni”. “Il Pd non può rimanere fermo, impantanato ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 marzo 2021) A forza di tirare la fune si spezza. Finisce l’era di Nicolanel Pd? Il segretario annuncia le dimissioni con un post al vetriolo su Facebook. “Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito perrmi formalmente”. Il lungo sfogo via social si scaglia contro il partito P&P (“Poltrone e primarie”) dentro al Nazareno. Nuove categorie della politica. Se contro Concita De Gregorio era “che degrado”, stavolta l’incipit recita “mi vergogno”. “Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni”. “Il Pd non può rimanere fermo, impantanato ...

