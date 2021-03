Sassuolo-Napoli, De Laurentiis agli arbitri: “Meret può giocare con la maglia verde?” (Di giovedì 4 marzo 2021) Episodio curioso quello accaduto nel pre partita di Sassuolo-Napoli, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il numero uno del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, è sceso in mezzo al campo nel corso della ricognizione di arbitri e squadre per chiedere agli ufficiali di gara se Meret potesse indossare una maglia verde al posto di quella classica da trasferta che però non ha portato i suoi frutti nelle ultime tre trasferte dove sono arrivate tre sconfitte di fila. Gli arbitri hanno accordato il cambio perché il verde chiaro, vista la divisa ufficiale del Sassuolo, non va ad intaccare e disturbare cromaticamente i giocatori e l’arbitro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 marzo 2021) Episodio curioso quello accaduto nel pre partita di, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il numero uno del club partenopeo, Aurelio De, è sceso in mezzo al campo nel corso della ricognizione die squadre per chiedereufficiali di gara sepotesse indossare una mal posto di quella classica da trasferta che però non ha portato i suoi frutti nelle ultime tre trasferte dove sono arrivate tre sconfitte di fila. Glihanno accordato il cambio perché ilchiaro, vista la divisa ufficiale del, non va ad intaccare e disturbare cromaticamente i giocatori e l’arbitro. SportFace.

sscnapoli : In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenz… - ZZiliani : Imperdonabile ingenuità finale del #Napoli, giusto rigore per il #Sassuolo e 3-3 all'ultimo tuffo. Resta il disgust… - Sporf : ? 34’ ?? Sassuolo 1-0 Napoli ?? ? 38’ ?? Sassuolo 1-1 Napoli ?? ? 45’ ?? Sassuolo 2-1 Napoli ?? ? 72’ ?? Sassuolo 2-2… - S_K_MOORE : RT @rick_hough: #FF #SerieA #bloggers Lazio @aksmackenzie @MattyLewis11 @jmancini8 @S_K_MOORE Lecce Milan @Matt_Santangelo @SabriB10 Nap… - PavelDiallo : RT @angelomangiante: Effettuati esami strumentali oggi per #Veretout. Confermata la lesione al flessore. Stop di un mese circa. Salterà… -