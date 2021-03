Sanremo 2021: look e outfit, avete visto Noemi e Vittoria Cerretti? (Di giovedì 4 marzo 2021) Terza serata di Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello: dopo le prime due serate, tante emozioni a non finire oggi con tutti i cantanti e gli ospiti Noemi e Vittoria Cerretti (fonte foto: Raiplay)Quando si parla di Sanremo, al centro della scena c’è di certo la buona musica e lo spettacolo, ma la curiosità da parte del pubblico riguarda anche altri aspetti, come ad esempio il look e l’outfit. A rubare subito l’occhio, gli abiti indossati dalla splendida cantautrice Noemi e dalla meravigliosa Vittoria Cerretti. La prima ha mostrato un outfit targato ‘Dolce&Gabbana’, mentre la seconda indossava ‘Valentino’. Sanremo 2021, che ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 marzo 2021) Terza serata dicon Amadeus e Fiorello: dopo le prime due serate, tante emozioni a non finire oggi con tutti i cantanti e gli ospiti(fonte foto: Raiplay)Quando si parla di, al centro della scena c’è di certo la buona musica e lo spettacolo, ma la curiosità da parte del pubblico riguarda anche altri aspetti, come ad esempio ile l’. A rubare subito l’occhio, gli abiti indossati dalla splendida cantautricee dalla meravigliosa. La prima ha mostrato untargato ‘Dolce&Gabbana’, mentre la seconda indossava ‘Valentino’., che ...

