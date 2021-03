Sanremo 2021 | Fulminacci ‘pensa positivo’! | esplosivo

(Di giovedì 4 marzo 2021) Terza serata dicon Amadeus e Fiorello: dopo le prime due serate, tante emozioni a non finire oggi con tutti i cantanti e gli ospiti(raiplay)Esibizione incredibile di Neffa e Noemi, apprezzatissimi da Amadeus, che subito dopo annuncia il nuovo cantautore in gara,. Quest’ultimo fa esplodere l’Ariston portando sul palco un brano davvero, “Penso Positivo“, di Jovanotti. Interpretazione magistrale, grande ritmo e una voce che si presta al pezzo tanto particolare, anche grazie alla collaborazione di Valerio Lundini e Roy Paci. Neffa e Noemi a(raiplay)Dopo il sentito omaggio per Lucio Dalla, e la grande interpretazione ancora dei Negramaro con “Meraviglioso”, è il turno dell’amato Neffa che in coppia con Noemi canta ...

marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - GianniVezzani1 : RT @Libero_official: “A quell’ora? Ma cosa…”. #Fiorello si rivolta contro #Amadeus: occhio alla scaletta di #Sanremo2021 - francescatoc : Ma i fonici di Sanremo sono tutti in quarantena? #Sanremo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

"Perché": Amadeus e Fiorello aprono la serata delle cover e dei duetti del Festival della canzone italiana omaggiando Pippo Caruso e Pippo Baudo. Tanti gli ospiti: i primi sul palco dell'Ariston i ...I Negramaro (9), Lucio Dalla, i Negramaro. Un filo invisibile a legarli. L'Ariston non poteva dimenticare l'omaggio al folletto bolognese, nato proprio oggi nel 1943 e data che dà il titolo al capolavoro '4 ...Sanremo 2021, terza serata al via fra duetti e cover per i Big impegnati nella kermesse canora per eccellenza. Ad aprire la serata l'omaggio a Lucio Dalla, con Giuliano Sangiorgi e i Negramaro. Questa ...TIM Unica è il concorso TIM lanciato in occasione di Sanremo 2021 che consente ai propri clienti di vincere numerosi premi tra cui un viaggio di 365 giorni.