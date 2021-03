Sanremo 2021, Amadeus svela perché c'era un palloncino a forma di fallo in platea (Di giovedì 4 marzo 2021) Lo abbiamo visto tutti. Mentre su Rai 1 andava in onda la seconda puntata del Festival di Sanremo, sui social impazzava la foto del palloncino a forma di fallo posto per riempire la platea dell'Ariston altrimenti vuota a causa delle restrizioni Covid. Gli organizzatori avevano infatti pensato di utilizzare questo espediente per non far percepire il vuoto della platea di Sanremo, come invece è accaduto nella prima puntata. L'escamotage, nonostante sia stato apprezzato da molti telespettatori, si è trasformato in un epic fail dopo che alcuni telespettatori molto attenti ai dettagli hanno scovato, tra le decine di palloncini gonfiati per l'occasione, uno a forma di pe*e. Il simpatico gonfiabile, uno di quelli utilizzati per gli addii al ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 marzo 2021) Lo abbiamo visto tutti. Mentre su Rai 1 andava in onda la seconda puntata del Festival di, sui social impazzava la foto deldiposto per riempire ladell'Ariston altrimenti vuota a causa delle restrizioni Covid. Gli organizzatori avevano infatti pensato di utilizzare questo espediente per non far percepire il vuoto delladi, come invece è accaduto nella prima puntata. L'escamotage, nonostante sia stato apprezzato da molti telespettatori, si è trasto in un epic fail dopo che alcuni telespettatori molto attenti ai dettagli hanno scovato, tra le decine di palloncini gonfiati per l'occasione, uno adi pe*e. Il simpatico gonfiabile, uno di quelli utilizzati per gli addii al ...

marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - PrudenzanoAnton : RT @CDurastanti: Ho visto molte giacche larghe a Sanremo in questi giorni. Un capo di abbigliamento in cui qualcosa ha ceduto indica una c… - MInghingolo : RT @byoblu: A #Sanremo sta andando in scena non solo il festival della canzone. A pochi chilometri dall’Ariston sono scesi in piazza lavora… -