M5S: Grillo, 'fatti errori ma solo chi non fa sbaglia' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Sono trent'anni che parlo, grido e scrivo della tutela dell'ambiente, del contrasto al consumismo, della riduzione dell'uso di energia, dei materiali e del tempo di lavoro. In buona parte grazie al Movimento 5 stelle questi temi sono finalmente arrivati in Parlamento e poi al governo, compatibilmente con i compromessi necessari nei governi di coalizione". Così Beppe Grillo sul suo blog. "A dodici anni dalla fondazione del Movimento 5 stelle, il 4 ottobre 2021, giorno di San Francesco, molti dei nostri obiettivi fanno parte dell'agenda di governo di un Paese del G7, la nostra Italia. Il Movimento 5 stelle si sta allenando da anni per questo momento! Abbiamo fatto errori - ammette -. Chi non ne fa? Ma ci siamo mossi come rabdomanti su terreni non ancora esplorati da noi, né da altri. solo chi non fa non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Sono trent'anni che parlo, grido e scrivo della tutela dell'ambiente, del contrasto al consumismo, della riduzione dell'uso di energia, dei materiali e del tempo di lavoro. In buona parte grazie al Movimento 5 stelle questi temi sono finalmente arrivati in Parlamento e poi al governo, compatibilmente con i compromessi necessari nei governi di coalizione". Così Beppesul suo blog. "A dodici anni dalla fondazione del Movimento 5 stelle, il 4 ottobre 2021, giorno di San Francesco, molti dei nostri obiettivi fanno parte dell'agenda di governo di un Paese del G7, la nostra Italia. Il Movimento 5 stelle si sta allenando da anni per questo momento! Abbiamo fatto- ammette -. Chi non ne fa? Ma ci siamo mossi come rabdomanti su terreni non ancora esplorati da noi, né da altri.chi non fa non ...

NicolaPorro : Con Conte leader, il M5s al 22%? Mah: Grillo vuol rifare la setta dal tetto, ma nel partito tira brutta aria... ??… - La7tv : #coffeebreak @ale_villarosa 'A Grillo-Crimi-DiMaio dico 'Arrivederci' ma se cambia qualcosa con il Presidente Conte… - petergomezblog : #Conte dice Sì a Grillo: parteciperà al progetto rifondativo del #M5s e avrà ruolo ad hoc. I pilastri: apertura all… - TV7Benevento : M5S: Grillo, 'transizione ecologica non è bandiera partito, apriamo braccia a tutti'... - TV7Benevento : M5S: Grillo, 'più giustizia sociale e diritti per deboli, scriverlo in Costituzione'... -