"L'ex marito ha ordinato E lo Zingaro l'ha uccisa". Così è morta Ilenia (Di giovedì 4 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Secondo la procura, Claudio Nanni, ex marito di Ilenia Fabbri, sarebbe il mandante del delitto. Complice ed esecutore materiale dell'omicidio sarebbe invece Pierluigi Barbieri, un "killer professionista" "Una volta che esco... Dai, poi si fan tutte quelle cose che si devono fare". Un messaggio vocale, risalente allo scorso 10 dicembre, proverebbe che tra Claudio Nanni, ex marito di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata a Faenza il 6 febbraio, e Pierluigi Barbieri, detto Zingaro, c'erano degli accordi ben precisi. Un piano omicida che, secondo l'accusa, sarebbe stato concertato mesi addietro. "Nanni è il mandante-basista-cooperatore; Barbieri l'esecutore materiale del delitto", si legge nell'ordinanza di 50 pagine che motiva l'arresto dei due presunti assassini di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Secondo la procura, Claudio Nanni, exdiFabbri, sarebbe il mandante del delitto. Complice ed esecutore materiale dell'omicidio sarebbe invece Pierluigi Barbieri, un "killer professionista" "Una volta che esco... Dai, poi si fan tutte quelle cose che si devono fare". Un messaggio vocale, risalente allo scorso 10 dicembre, proverebbe che tra Claudio Nanni, exdiFabbri, la 46enne sgozzata a Faenza il 6 febbraio, e Pierluigi Barbieri, detto, c'erano degli accordi ben precisi. Un piano omicida che, secondo l'accusa, sarebbe stato concertato mesi addietro. "Nanni è il mandante-basista-cooperatore; Barbieri l'esecutore materiale del delitto", si legge nell'ordinanza di 50 pagine che motiva l'arresto dei due presunti assassini di ...

