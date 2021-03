Inter: quattro pilastri a rischio per la sfida di lunedì contro l'Atalanta (Di giovedì 4 marzo 2021) Antonio Conte non ammette distrazioni: vuole che la sua Inter si conquisti lo scudetto partita dopo partita, senza lasciarsi andare a calcoli, per lui, inutili e senza sottovalutare nessun avversario. ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 marzo 2021) Antonio Conte non ammette distrazioni: vuole che la suasi conquisti lo scudetto partita dopo partita, senza lasciarsi andare a calcoli, per lui, inutili e senza sottovalutare nessun avversario. ...

Fprime86 : RT @CorSport: #CessioneInter: quattro setttimane per la verità - cataldi_marco : RT @vanandrix79: In Inter-Atalanta e in Juve-Lazio vinceranno tutte e quattro (Milan tuider). - CorSport : #CessioneInter: quattro setttimane per la verità - GiovaFormi : RT @vanandrix79: In Inter-Atalanta e in Juve-Lazio vinceranno tutte e quattro (Milan tuider). - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Attraverso il proprio sito, l’#Inter rende noti i casi di positività al #Covid19 di un membro dello staff tecnico e di q… -