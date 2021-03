Incidente stradale a Pescara, ambulanza si schianta contro un muro (Di giovedì 4 marzo 2021) E’ successo a Pescara nei pressi del ponte Capacchiati, il terribile schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Un’ambulanza della Croce Rossa, con quattro uomini a bordo, si è schiantata contro un muro di mattoni di un’abitazione lungo la strada. La situazione è apparsa da subito molto grave. Ad intervenire per prime sono state due guardie giurate, una dell’istituto Aquila e l’altra dell’istituto Sicuritalia Ivri. Secondo quanto riferito da una delle due Guardie giurate, le condizioni dell’autista sono apparse subito molto gravi. L’uomo, con il volto completamente coperto di sangue non dava segni di vita. Ferito gravemente anche un’altro infermiere, che si trovava vicino l’autista, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia del “Santo Spirito”. Sul posto per i soccorsi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) E’ successo anei pressi del ponte Capacchiati, il terribile schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Un’della Croce Rossa, con quattro uomini a bordo, si ètaundi mattoni di un’abitazione lungo la strada. La situazione è apparsa da subito molto grave. Ad intervenire per prime sono state due guardie giurate, una dell’istituto Aquila e l’altra dell’istituto Sicuritalia Ivri. Secondo quanto riferito da una delle due Guardie giurate, le condizioni dell’autista sono apparse subito molto gravi. L’uomo, con il volto completamente coperto di sangue non dava segni di vita. Ferito gravemente anche un’altro infermiere, che si trovava vicino l’autista, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia del “Santo Spirito”. Sul posto per i soccorsi ...

