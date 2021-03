Il governo Draghi e il progetto di cambiamento che qualcuno si dovrà intestare

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il Partito democratico deve chiarire la sua posizione, la sua identità, la sua visione dell’Italia e del mondo, deve farlo adesso se non vuole fare la fine del vaso di coccio in mezzo a tanti vasi di ferro. E deve farlo cercando una sua dimensione all’interno del. Lo dice a Linkiesta la deputata del Partito democratico Lia Quartapelle, che definisce la nuova stagione politica come un’opportunità ma anche come una responsabilità: «Dobbiamo chiarire chi vogliamo essere, chi vogliamo rappresentare e che tipo di Italia vogliamo costruire». L’ultimo sondaggio di Swg indicava una crescita del Movimento cinque stelle “guidato da Conte” – al 22,3% (+6,2 in una settimana) – con il Partito democratico quarta forza politica. Al 14,2% (-4,3): il drenaggio di voti da parte dell’ex premier nell’area dem è evidente, ma non inevitabile. «Nella ...