I BTP Green debuttano col botto Un record europeo

(Di giovedì 4 marzo 2021) Successo esplosivo per i BTP “verdi” emessi ieri per la prima volta dal ministero dell’economia italiano. Secondo Intesa Sanpaolo, che ha collocato le obbligazioni assieme a BNP Paribas, Crédit Agricole, JP Morgan e NatWest, gli 8,5 miliardi di euro raccolti dallo Stato hanno segnato il più grande debutto di unbond sovrano a livello. Il messaggio è chiaro: nei mercati c’è sempre più fame di verde. Il nuovo titolo di Stato, dedicato esclusivamente a investitori istituzionali, ha un tasso annuo di 1,50% e scadrà nel 2045. Il rendimento annuo indicato dal MEF è pari a 1,547%. Secondo FT, lo Stato è riuscito ad abbassare il premium rispetto a un normale BTP italiano, da 0,15 a 0,12 punti percentuali. Non è chiaro se saranno emesse altre tranche prossimamente, ma l’eccellente risultato porta a pensare che la possibilità sia molto concreta. I ...