Furto aggravato | arrestate due persone dai Carabinieri

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Morrone (Ce) – Idella Stazione di Castel Morrone (CE), in quel centro, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per “”, di P. B. cl. 1977, e T.L., cl. 1992, entrambi residenti a Castel Morrone. I due, un uomo e una donna, sono stati sorpresi dai militari dell’Arma mentre stavano asportando circa 200 metri di cavi in rame e 11 Kg. di ottone dal deposito ubicato nel cantiere edile aperto in via S. Pietro, presso il campo sportivo comunale. Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CinqueRighe : Carabinieri; Furto Aggravato La denuncia dai Militari di Solofra - CinqueRighe : CRONACA - Carabinieri, Furto Aggravato La denuncia dai Militari di Solofra - - semplicesai : Furto aggravato per l'uomo che coprendo il volto con la mascherina rubava - Day Italia News - LibertaSicilia : Siracusa. Responsabile di furto aggravato, Polizia esegue misura cautelare dell’obbligo di dimora - Libertà Sicilia… -

Ultime Notizie dalla rete : Furto aggravato

PisaToday

Ruba un monopattino e scappa a piedi: 44enne denunciato dai carabinieri a Cagliari. Stamattina a Cagliari i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato perun disoccupato 44enne di Villaputzu, già gravato da precedenti denunce. Questi, alle 18 circa di ieri, in via Cornalias, era stato notato dai militari mentre si dava alla fuga con in ...PADOVA - I carabinieri della stazione di Battaglia Terme, al termine dell'attività investigativa svolta, hanno deferito in stato di libertà, per i reati die continuato , danneggiamento, in concorso, 16 ragazzi, tutti studenti, di cui solo uno maggiorenne ( 18 anni ) , e altri 15, dall'età compresa tra i 14 ed i 16 anni. Tra questi due ...Castel Morrone (Ce) – I carabinieri della Stazione di Castel Morrone (CE), in quel centro, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per “f ...La struttura è chiusa per la pandemia: loro sono entrati diverse volte dopo aver forzato una porta antincendio, mangiando dai distributori automatici dopo averli rotti e danneggiando gli arredi ...